Биатлонная сборная объявила составы на микст-гонки Евро-2019

Очередной соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, что проходит в белорусских Раубичах, будет посвящен смешанным соревнованиям: сначала пройдет сингл-микст, а затем эстафета. Сборная России объявила состав команд на эти две гонки.

В спринтерском варианте смешанной эстафеты нашу команду представят молодая Евгения Павлова и опытный Дмитрий Малышко. Среди фаворитов здесь называют команды Франции (Лу Жанмонно Лоран и Аристид Бегю), а также Украины (Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный).

В смешанной эстафете за Россию побегут Виктория Сливко, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Максим Цветков. Эксперты считают, что претендовать на медали будут команды Германии (Надин Хорхлер, Янина Хеттих, Лукас Фрацшер, Филипп Хорн), Швеции (Эмма Нильссон, Муна Брурссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон), Франции (Хло Шевалье, Софи Шавью, Мартен Перрия Буттони, Эмильен Клод) и Украины (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Сергей Семенов, Артем Прима).