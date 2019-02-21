Глава ФИДЕ Дворкович намерен внедрить шахматы в футбольные академии

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович рассказал о встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино, на которой была достигнута договоренность о сотрудничестве между организациями. В ближайшее время шахматы начнут изучать в футбольных академиях.

"Мы договорились, что в странах, где есть необходимый уровень компетенции и возможности, нужно организовать сотрудничество, чтобы шахматы появились в футбольных академиях и молодые футболисты могли за счет шахмат повышать свой уровень", – приводит слова Дворковича ТАСС.

Глава ФИДЕ отметил, что у футболистов, занимающихся шахматами, улучшается стратегическое мышление. Они, по словам Дворковича, лучше начинают анализировать свою игру.

Также он заявил, что и шахматистам полезно играть в футбол, поскольку физическая форма влияет на результаты спортсменов за шахматной доской.

Встреча Дворковича с Инфантино состоялась 24 января в Цюрихе.