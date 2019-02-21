Попутный ветер заставил пассажирский Boeing лететь выше скорости звука

Пассажирский самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, летевший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука, попав в сильный воздушный поток, передает "Интерфакс".

Над Канзасом на высоте около 11 км Boeing-787-9 Dreamliner оказался в высотном струйном течении — области сильного ветра в верхнем слое тропосферы.

Благодаря этому скорость лайнера составила в 800 миль в час (1285 км/ч). Между тем скорость звука на этой высоте составляет 1062 км/ч. Обычная же скорость такого самолета составляет 561 милю в час (902 км/ч).

По словам пилота Питера Джеймса, за свою 25-летнюю карьеру он с таким не сталкивался ни разу. "Почти 800 миль в час, никогда не видел такого попутного ветра в своей жизни! (попутный ветер — 200 миль в час)", — написал он в своем Twitter.

Как пишет The Washington Post, благодаря ветру, самолет прилетел в Лондон раньше на 48 минут.