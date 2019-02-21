К дню памяти Михаила Шолохова в Сербии откроют выставку

21 февраля исполняется ровно 35 лет со дня смерти легендарного писателя Михаила Шолохова. День памяти одного из выдающихся писателей мировой литературы ХХ века отмечают в России и за рубежом. Впервые выставку к дню памяти Шолохова откроют в "Русском Доме" в Белграде в рамках дней российской духовной культуры.

Как передает ГТРК "Дон-ТР", сербов познакомят с творчеством литератора и традициями самобытного казачьего быта. Организаторы выставки подготовили более пятидесяти экспонатов, в том числе книги Шолохова на разных языках мира, а также предметы быта и уникальные фотографии.

Почтить память писателя смогут и его земляки. К памятникам Михаила Шолохова у него на родине, а также в Ростове и Москве, возложат цветы. День открытых дверей проведет музей-заповедник Шолохова в станице Вешенской. Масштабную выставку подготовил ростовский "Шолохов-Центр".