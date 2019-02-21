Памятник Виталию Чуркину откроют на малой родине российского дипломата

Памятник постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину торжественно откроют сегодня, в день его рождения, на малой родине дипломата. В деревне Маринкино Киржачского района Владимирской области родился отец Чуркина. Сейчас здесь живут его родственники, сообщает ГТРК "Владимир".

Автор памятника — Драган Раденович, сербский скульптор, бывший кандидат в президенты Сербии. Он решил изобразить дипломат в технике экспрессивной лепки, в полный рост. По задумке скульптора, фигура постпред при ООН воплощает собой образ античного оратора.

На открытии памятника будут присутствовать родственники Владимира Чуркина, представители местных органов власти, а также Министерства иностранных дел Сербии. На территории этого государства, в городе Восточное Сараево памятник дипломату появился в 2017 году — в знак благодарности за позицию, которую Чуркин занял по вопросу принятия в 2015 году резолюции в Совбезе ООН в память о событиях в боснийском городе Сребреница.

Виталия Чуркина не стало 20 февраля 2017 года. Он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, представителя РФ в Совете Безопасности ООН. Посмертно награжден орденом Мужества.