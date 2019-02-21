Кубок ФНЛ выиграли футболисты курского "Авангарда"

На Кипре завершился восьмой по счету розыгрыш Кубка Футбольной национальной лиги. В финальной игре встречались клубы "Авангард" из Курска и волгоградский "Ротор". Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были куряне – 4:3.

Решающий матч получился нервным и с неожиданной интригой в конце. До 80-й минуты голов не случилось, а когда Земской вывел "Авангард" вперед, то, казалось, что Курск доведет матч по минимальной победы. Но за 4 минуты до конца основного времени Саная счет сравнял. В итоге пришлось бить пенальти, в которых победу "Авангарду" принес точный удар Земскова.

Интересно, что в полуфиналах во встречах четырех победителей предварительных групп победителей также выявили 11-метровые штрафные. "Авангард" переиграл "Тамбов" – 0:0 (5:4), а "Ротор" был сильнее "Шинника" – 1:1 (5:4). В матче за 3-е место "Тамбов" был сильнее команды из Ярославля – 2:0.