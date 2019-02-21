Топовые бойцы Порье и Яквинта хотят уйти из UFC

Дастин Порье и Эл Яквинта, выступающие в легком весе в соревнованиях Абсолютного бойцовского чемпионата, недовольны отсутствием боев в UFC. Спортсмены попросили организацию освободить их от контрактов.

"Я действительно хочу, чтобы меня освободили. Они хотят, чтобы я дрался с Яквинтой? Хорошо, тогда пусть повышают мне зарплату. Но официально мне пока даже не предлагали этот бой", – цитирует Sports.ru Порье.

"Увольте меня тоже", – написал Яквинта в Twitter, ответив на призыв Портье отпустить его из UFC.

Напомним, что действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе является россиянин Хабиб Нурмагомедов, отстраненный руководством организации на девять месяцев за участие в потасовке после боя с Конором Макгрегором.