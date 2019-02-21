Послушник башкирского храма пытался скрыть, что убил прихожанина одним ударом

В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства смерти прихожанина на территории одного из храмов в Стерлибашевском районе.

Там в монастырских покоях было найдено тело 58-летнего прихожанина. По подозрению в его убийстве арестован 26-летний послушник, проживавший на территории храма, передает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тем временем на сайте республиканского управления СК РФ сообщаются подробности трагедии. Как установлено на данный момент, между послушником и двумя мужчинами, помогавшими в храме по хозяйству, произошла ссора из-за того, что один их них оскорбил подозреваемого.

Послушник ударил его несколько раз, и мужчина потерял сознание. Тогда второй помощник по хозяйству стал предъявлять подозреваемому претензии. Послушник не выдержал и нанес ему удар в голову.

Мужчина упал и вскоре скончался. Когда приехали правоохранители, о произошедшем конфликте поначалу никто из присутствующих решил не сообщать. Однако впоследствии подозреваемый сознался в содеянном. Он арестован.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", наказание по которой – до 15 лет лишения свободы.