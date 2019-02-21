В России появилась вторая женщина-миллиардер

Второй россиянкой — долларовым миллиардером стала владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

Forbes составил список самых дорогих компаний Рунета. Онлайн-ретейлер Wildberries занял в нем четвертое место, пропустив вперед на "Яндекс", Mail.ru Group и Avito. По данным Forbes, стоимость бизнеса Бакальчук достигла 1,2 миллиарда долларов. В прошлом году компания находилась на той же позиции рейтинга, однако тогда ее стоимость составляла лишь 602 миллиона долларов. Поскольку Wildberries не является публичной компанией, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли.

Свой бизнес Татьяна Бакальчук вместе с мужем основала в 2004 году. Сначала они торговали женской одеждой по немецким каталогам. Сейчас Wildberries продает различные категории товаров – одежду, косметику, игрушки, спортивное и детское питание, бытовую электронику, книги и т.д. Ежемесячно сайт посещают более 60 миллионов человек.

До этого единственной женщиной в списке Forbes была Елена Батурина – глава Inteco Management и жена экс-мэры Москвы Юрия Лужкова.