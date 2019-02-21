Одноклассники запустили темную тему для мобильных пользователей

Одноклассники открыли пользователям возможность включать темное оформление в мобильной версии социальной сети и в приложении ОК на Android. В ближайшее время темная тема появится и на iOS. "Ночной режим" удобно использовать в помещениях без освещения и в темное время суток, чтобы защитить зрение.

Установить темную тему как в мобильной версии, так и в приложении можно в настройках профиля.