Форвард "Ливерпуля" Мане лишился телефонов, часов и ключей от машин

Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" в дом нападающего "красных" Садио Мане проникли злоумышленники и похитили наручные часы, мобильные телефоны и ключи от автомобилей. Это уже не первое ограбление сенегальского футболиста.

Как сообщает Liverpool Echo, преступление было совершено 19 февраля в период с 18:00 до 23:45 по местному времени. В данный момент полицейские занимаются поиском злоумышленников.

Впервые воры проникли в особняк Мане еще в ноябре 2017 года во время игры "Ливерпуля" в Лиге чемпионом с "Марибором".