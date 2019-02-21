Госдума рассмотрит закон о передаче пенсий по наследству

Госдума 21 февраля планирует рассмотреть поправки в закон о страховых пенсиях, которые позволят закрепить право наследования страховых выплат по старости.

Инициатива поможет защитить граждан, которые делают пенсионные взносы: если человек всю жизнь платил взносы, он должен иметь гарантии по их возврату ему самому или наследникам.

Планируется, что правительство каждый год будет утверждать возраст, до достижение которого гражданин или его наследник могут получить страховую пенсию. Рассчитывать гарантированный период будет по формуле: ожидаемая продолжительности жизни россиян плюс 5 лет, передает ТАСС.