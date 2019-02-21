В Санкт-Петербурге легализовали граффити

Заксобрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, направленный на легализацию рисунков на стенах домов, заборах и трансформаторных будках, передает "Интерфакс".

Автор инициативы Денис Четырбок ("Единая Россия") пояснил, что в Санкт-Петербурге множество серых фасадов, трансформаторных будок, которые можно было бы украсить портретами артистов или символами исторических событий.

Для нанесения графити предлагается разработать специальные правила. Ответственность за эти вопросы возложат на комитет по градостроительству и архитектуре.