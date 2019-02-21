"Великое культурное сокровище": каждый пятый ругается матом каждый день

Недавно в СМИ и соцсетях бурно обсуждался вопрос, как относиться к нецензурной лексике не только в быту, но и со сцены. Публичная дискуссия развернулась, в частности, между Сергеем Шнуровым (лидером группировки "Ленинград") и продюсером Иосифом Пригожиным.

У каждой из сторон есть как свои защитники (ссылающиеся, в частности, на некоторых классиков литературы, которые не чурались нецензурных выражений) и защитников "очищенного" от матов русского языка.



Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, выступая на круглом столе "Российская государственность и русский язык: история и современность", рассказал, что, оказывается, каждый пятый россиянин ругается матом. Причем, ежедневно.

"Наше "великое культурное сокровище" — русский мат: 20 процентов опрошенных (самые честные люди) признались, что используют его практически каждый день", — сообщил Федоров, комментируя данные недавно проведенного опроса о различных аспектах использования русского языка, в том числе и его чистоты.

По словам главы ВЦИОМ, употребление ненормативной лексики заняло третье место среди языковых нарушений, в которых признались опрошенные.

На втором месте — профессиональный сленг, передает РИА Новости. В этом нарушении, сказал Федоров, признались 23 процента респондентов.