Главарей банд будут сажать на 20 лет и штрафовать на 5 миллионов

В России будет ужесточена ответственность за создание организованных преступных группировок.

Соответствующий законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин на прошлой неделе. В четверг депутаты приняли его в первом чтении.

Как сообщает ТАСС, создание или руководство ОПГ будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. За участие в собраниях организаторов срок составит от 12 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей. В том случае, если главарь банды совершал преступления лично, ему будет грозить вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, предусматривается отдельный вид наказания за "занятие высшего положения в преступной иерархии" — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

По мнению спикера Вячеслава Володина, этот законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира. Сейчас это сделать достаточно сложно, так как они действуют через подставных лиц.