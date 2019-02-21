"Нант" и "Кардифф" сумели договориться об отсрочке выплаты за переход Салы

Представители уэльского "Кардиффа" и французского "Нанта" договорились сдвинуть на неделю сроки выплаты первого транша в размере 6,5 миллиона евро за переход аргентинского футболиста Эмилиано Салы. "Канарейки" должны получить деньги до 27 февраля.

О договоренностях клубов стало известно британской газете Independent. Всего же "Кардифф" обязан заплатить "Нанту" 19,5 миллионов евро за приобретение аргентинца.

Напомним, что Сала погиб 21 января после крушения легкомоторного самолета в проливе Ла-Манш. Футболист перешел в уэльский клуб за два дня до трагедии.