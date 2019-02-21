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21 февраля 201912:41

Поторопившийся водитель въехал в толпу пешеходов в Подольске

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В подмосковном Подольске водитель Daewoo Nexia не совладал с управлением на скользкой дороге и врезался в толпу пешеходов на переходе. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

 

Авария произошла около 08:30 на улице Орджоникидзе. На кадрах видно, как машины останавливаются перед нерегулируемым переходом с целью пропустить пешеходов. В этот момент на "зебру" выехала легковушка, владелец которой, предположительно, не смог остановиться на покрытом снегом асфальте.

Nexia сбила двух человек, точной информации об их состоянии нет, но, как можно судить по записи, они отделались легкими травмами.

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