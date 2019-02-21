Правительство приступило к разработке решений по реализации Послания президента

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству приступить к проработке решений по исполнению Послания президента Федеральному собранию, передает "Интерфакс".

Медведев уточнил, что по итогам Послания будет опубликован перечень поручений, которые станут ориентиром для работы правительства. При этом премьер попросил членов кабинета министров приступить к проработке и реализаций инициатив, предложенных главой государства, не дожидаясь публикации этих документов.

Ряд вопросов требует оперативной работы, это касается экономического и социального блоков, добавил премьера. Вопросами роста производительности труда, инфраструктурных ограничений, преодоления бедности, развития здравоохранения и решения экологических задач следует заняться уже сейчас.