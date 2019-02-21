Родительский самосуд над школьником: СК считает, что инцидент вызван затяжным конфликтом

В следственном управлении СКР Приморья предположили, что самосуд над учеником в школе в Большом Камне, где родители детей окунули пятиклассника головой в унитаз, спровоцирован затяжным конфликтом в классе, передает РИА Новости.

По словам следователей, обращения родителей в администрацию школы оставались без внимания. В настоящее время школьник взят на учет комиссией по делам несовершеннолетних.

Педагог — руководитель класса и директор школы, где произошел инцидент, временно отстранены от должности, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, 20 февраля в одной из приморских школ родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и его. Таким образом они проучили местного хулигана за то, что он издевался над их детьми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нанесение побоев".