Серия из трех ДТП на одном перекрестке в Волгограде попала в объектив камеры наблюдения

В Сети размещены кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей серию аварий, произошедших на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Джаныбековской в Волгограде утром в среду, 20 февраля.

Первым на перекрестке "отметился" водитель фуры, не рассчитавший габариты и сбивший светофор при совершении разворота.

После этого произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых едва не сбил женщину-пешехода, как раз пересекавшую проезжую часть по "зебре".

Завершили неудачное утро еще два автомобилиста, не поделившие дорогу и столкнувшиеся на том же перекрестке.

По предварительной информации никто из участников произошедшего не пострадал.