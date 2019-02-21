В результате стрельбы в Мюнхене погибли два человека

В Мюнхене в результате стрельбы погибли два человека.

По данным портала t-online, инцидент произошел на строительной площадке. На месте происшествия были обнаружены два тела и огнестрельное оружие. По предварительным данным, один из убитых был нападавшим.

В настоящий момент угрозы для населения нет. На месте работает полиция. Близлежащие дороги перекрыты, движение транспорта остановлено. Жителей города просят выбирать маршруты объезда.