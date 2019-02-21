Общалась с ведьмой и боялась порчи: отец малыша с пакетом на голове рассказал о его матери

Матери 6-летнего мальчика, найденного в столичном "Лосином острове" с замотанным скотчем пакетом на голове, судьи не смогли избрать меру пресечения.

Следователи, которые ранее просили заключить 33-летнюю Надежду Куликову под стражу, внезапно заявили: им нужно время, чтобы разобраться в деталях преступления и понять, какую меру пресечения применить к матери мальчика, и нужно ли вообще ее арестовывать. Пока она находится в СИЗО, а ее сын, который один плутал ночью – почти 13 часов — по зимнему парку, находится в больнице.



Специалисты говорят, что у ребенка есть небольшие отклонения в развитии, а у матери мог произойти нервный срыв.

Надежда Куликова говорит, что сын от нее убежал, а мальчик рассказал, что мама бросила его в парке с мешком на голове в качестве наказания.

Журналисты, со своей стороны, также пытаются выяснить обстоятельства, предшествовавшие этому происшествию.

Как пишет "КП", которая разыскала отца ребенка, он человек состоятельный, бизнесмен, отец пятерых детей. С Надеждой у него были отношения, когда он на год уходил от жены, но потом вернулся к ней и у них родился здоровый ребенок.

Когда же Надежда родила ребенка, он материально помогал ей и малышу, хотя и не до конца уверен, что это именно его сын.

При этом общаться с ним 42-летний Сергей (имя изменено) не желает, поскольку, по его словам, это не имеет смысла. У него другая семья, а ребенок не игрушка: прийти сейчас и сказать: "Я твой папа", но потом не продолжать общения, по мнению Сергея, нехорошо.

Он уверяет, что помогать материально ему будет, как и прежде, но взять в свою семью ребенка не может.

Тем более, говорит отец мальчика, у него есть другие родственники – бабушка и тетя, сестра Надежды.

Правда, по его сведениям, отношения с ними у Надежды испортились, и она с сыном переехала на съемную квартиру.

На вопрос, знал ли Сергей о некоторых психологических особенностях развития ребенка, он сказал, что Надежда ему что-то говорила. Однако отец мальчика посчитал, что это был повод восстановить с ним отношения.

Кроме того, говорит Сергей, странности в поведении были и у самой Надежды. Например, по его словам, Надежда считала, что на ней "сглаз" и "порча", ее преследует сестра, а в трудных жизненных обстоятельствах ей якобы помогала какая-то знакомая "ведунья". Может, эта знахарка ей что-то и насоветовала, предполагает отец мальчика.

Что могло стать причиной такого поведения матери, сейчас пытаются понять не только следователи, но и психологи.