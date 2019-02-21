"Реал" может продать Гарета Бэйла во время летних каникул

Ведущий форвард футбольной сборной Уэльса Гарет Бэйл не стал лидером мадридского "Реала" после ухода португальца Криштиану Роналду и руководство "сливочных" разочаровано игрой валлийца. Форвард может покинуть "Королевский клуб" уже нынешним летом.

С Бэйлом связывались большие надежды, однако нападающий, перешедший в "Реал" в 2013 году за рекордные тогда 101 млн евро, кажется, ни разу не оправдал ожиданий. В течение 4-х лет, несмотря на выигранные с командой трофеи, он находился в тени Роналду, а когда прошлом летом то перебрался в "Ювентус", Бэйл не смог стать лидером атаки "сливок".

Мало того, как сообщает испанское издание Marca, в клубе считают, что в этом сезоне Бэйл откровенно проигрывает конкурентам в линии атаки Винисиусу и Лукасу Васкесу. Ходили слухи, что валлиец был готов уйти вслед за КриРо по окончании прошлого сезона, но тогда его убедили остаться. Похоже, что теперь в Гарете окончательно разочаровались.

При этом относительно будущего форварда ходят крайне противоречивые слухи. С одной стороны, не секрет, что интерес к его персоне имеют английские "Челси", "Манчестер Юнайтед" и бывший клуб нападающего "Тоттенхэм". Но с другой, недавно сообщалось, что Бэйл отказался от переезда в один из клубов Англии. И пока неясно, как желание не самого дешевого игрока будет скоординировано с позицией клуба.