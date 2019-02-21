Пассажирский автобус врезался в фуру в Новой Москве

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате столкновения автобуса с фурой в Новой Москве. Последствия аварии сняли на видео.

ДТП произошло около полудня 21 февраля на Варшавском шоссе в районе поселка Курилово. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются инспекторы, но, судя по кадрам, водитель экспресса МЦ1 не успел среагировать и вовремя остановить общественный транспорт перед притормозившим грузовиком.

Кабина автобуса оказалась серьезно повреждена со стороны двери. Травмы получили четыре человека, об их состоянии ничего не сообщается.

На Варшавском шоссе из-за аварии образовался затор.