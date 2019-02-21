"Рома" предложила Сарри пост тренера в случае увольнения из "Челси"

История с возможным увольнением Маурицио Сарри с поста главного тренера лондонского "Челси" получила неожиданный поворот. Руководство римского клуба "Рома" готово предложить соотечественнику контракт в случае расставания с командой Романа Абрамовича.

Как сообщает влиятельное издание La Repubblica, в верхах римского клуба не вполне довольны игрой команды под руководством тренера Эусебио Ди Франческо. Он вполне может покинуть свой пост по окончании сезона, а вместе с ним и спортивный директор Рамон Родригес Мончи.

Инсадйеры сообщают, что один из советников президента "волков" Джеймса Паллотты дважды звонил 60-летнему итальянцу, а на недавней встрече в Лондоне напрямую предложил возглавить команду в следующем сезоне.

В "Челси", неудачно начавшем сезон вместе с Сарри, перед главным тренером была поставлена задача добиться максимума в трех турнирах – премьер-лиге, Лиге Европы и Кубке Англии.

Однако в кубковом состязании "аристократы" потерпели фиаско, проиграв дома "Манчестеру Юнайтед" (0:2). Вкупе с двумя разгромными поражениями в национальном первенстве от "Борнмута" (0:4) и "Манчестер Сити" (0:6) этот результат не устраивает российского владельца "Челси" Абрамовича и он в ближайшее время может принять решение о будущем Сарри.