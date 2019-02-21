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21 февраля 201913:39

В России создадут реестр лишенных родительских прав

Фото: Родион Куцаев / Unsplash

В России создадут реестр лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение обязанностей. Решение одобрено правительством РФ на заседании 21 февраля.

Соответствующие изменения будут внесены в федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минфин работает над законопроектом о создании единого перечня лиц с игровой зависимостью.

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