В России создадут реестр лишенных родительских прав

В России создадут реестр лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение обязанностей. Решение одобрено правительством РФ на заседании 21 февраля.

Соответствующие изменения будут внесены в федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минфин работает над законопроектом о создании единого перечня лиц с игровой зависимостью.