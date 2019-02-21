Дармешкин и Хамбахадов откроют турнир "Бои по правилам ТНА-2019"

Чемпионат мира "Бои по правилам TNA" открывает свой 12-й сезон в столице Татарстана в четверг, 21 февраля. В Казани пройдут шесть боев, в которых примут участие бойцы из восьми стран, включая четырех россиян, среди которых известные кикбоксеры Игорь Дармешкин и Сайфуллах Хамбахадов.

Дармешкину в весовой категории свыше 80 кг будет противостоять киприот Христофор Миров. Хамбахадов, выступающий в весе до 70 кг, будет спарринговать с Вадимом Васьковым из Белоруссии. Сергей Пономарев в весе до 80 кг встретится с Робертом Оганесяном, представляющим Грецию. В этой же категории Шарабутдин Магомедов будет драться с Хасаном Бозоровым (Узбекистан).

Также в файкарде 1/8 финала нового сезона чемпионата мира "Бои по правилам TNA"-пройдут два поединка между иностранными гостями Казани: Илья Букаюа из Голландии в весе до 70 кг встретится с Яннисом Боукисом (Греция), а представляющий Армению Егиш Егорян будет соперничать с Энвером Слийваром из Словении в категории до 80 кг.