21 февраля 201913:48
Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр-2024
Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже, предложили включить в программу соревнований серфинг, скейтбординг, скалолазание и даже брейк-данс. Об этом заявил глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.
Как сообщает РИА Новости, одобрить нововведения должен Международный олимпийский комитет. Сторонники появления на Играх дополнительных видов спорта делают акцент на их артистизме.
Напомним, что скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание ранее были включены в программу летних Игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.
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