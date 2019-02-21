Дело Калви: обвинение в мошенничестве предъявлено всем фигурантам

Следствие предъявило обвинение всем фигурантам дела о хищении средств банка "Восточный". Основатель Baring Vostok Майкл Калви обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин, в настоящее время следственные действия идут с Филиппом Дельпалем. Всем остальным обвинение предъявлено.

По словам Клеточкина, обвинение достаточно расплывчатое и не содержит конкретики. Сам Калви свою вину не признает и отказывается от дачи показаний до выработки позиции.



Гражданин США Майкл Калви был задержан 15 февраля. Суд принял решение о его аресте до 13 апреля. Сейчас он находится в так называемом "Кремлевском централе" – в СИЗО-1 Федеральной службы исполнения наказаний.

Также под стражей оказались топ-менеджеры инвестиционной компании. Партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер фонда по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка "Восточный" — ныне советник председателя правления Норвик банка Алексей Кордичев, а также гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров подозреваются в хищении в особо крупном размере.

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный Первым коллекторским бюро от "Восточного" в 2015 году кредит на 2,5 миллиарда рублей был зачтен уступкой акций. Дело было возбуждено после того, как в ФСБ обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов. Он рассказал, что в 2017 году его ввели в заблуждение, и он проголосовал за данную сделку.

Калви в суде заявил, что Юсупов не мог быть введен в заблуждение, так как он выступал одним из переговорщиков при заключении соглашения.