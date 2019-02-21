Чемпионка мира по самбо Мохнаткина подписала контракт с Bellator

Известная российская самбистка, обладательница шести титулов чемпионки мира в этом виде спорта Марина Мохнаткина окончательно связала свою дальнейшую судьбу со смешанными единоборствами. Она подписала контракт с американской лигой Bellator.

Мохнаткиной начала выступать в отечественных промоушенах ММА летом 2016 года и имеет на своем счету четыре победы и одно поражение. В последнем по времени бою турнира FNG Fight Nights Global 83 в феврале 2018 года россиянка уступила представляющей Грузию Лиане Джоджуа.

Контракт с американской Лигой рассчитан на четыре боя, но, как сообщает MMA Junkie, дата дебюта Марины пока неизвестна. В смешанных единоборствах Мохнаткина выступает в полулегком весе.