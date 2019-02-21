Путин недоволен выполнением некоторых его поручений

Комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что глава государства не доволен работой по решению проблем в сфере расследования уголовных дел по так называемым "экономическим" статьям. Особенно это касается проблем, связанных с затягиванием сроков следствия, передает "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что характер и формулировки послания президента не допускают каких-то трактовок, размывания идей и ориентиров.

Отвечая на вопрос о том, будет ли проводиться разбирательство, по какой причине ранние поручения Путина не были исполнены, Песков ответил: "Здесь ведется не просто единовременное разбирательство, здесь ведется планомерная работа".

По его словам, "контрольное управление президента работает в постоянном режиме, контролирует ход выполнения поручений главы государства, включая и эту область".

Как сообщалось, 20 февраля в пятнадцатый раз президент РФ Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Его выступление, проходившее в Гостином дворе, длилось 1 час 27 минут.