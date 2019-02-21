Тренер "Шальке-04" Тедеско: мы упустили победу в последние 5 минут

Наставник немецкого футбольного клуба "Шальке-04" Доменико Тедеско после домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" (2:3) был расстроен тем, что, ведя в счете 85 минут игры, его подопечные в итоге все же уступили.

"Конечно, мы расстроены, — цитирует Тедеско официальный сайт "Шальке". – Всегда рассчитываешь на лучший результат, когда так долго ведешь в счете. Игра складывалась в нашу пользу, что нечасто случалось в нынешнем сезоне: два пенальти, красная карточка".

"Однако, наше владение мячом не всегда приводило к контратакам. И в ближайших встречах нам следует действовать умнее. Мы слишком часто отдавали мяч сопернику, потеряли контроль за ходом игры, нужно извлечь из этого урок", – сказал наставник немецких "горняков".

"И все же у всякой неудачи есть и обратная сторона. На мой взгляд, команда обрела баланс и отдала все силы – футболисты выигрывали единоборства, что придало нам уверенности. Мне приятно быть тренером этой команды. И наши фанаты все время были в игре и подстегивали нас", — сказал Тедеско.