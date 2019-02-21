Тренер олимпийских чемпионов поможет студентам-хоккеистам на Универсиаде

Консультант тренерского штаба сборной России по хоккею Олег Знарок собирается отправиться на Универсиаду в Красноярске. Там он будет находиться вместе с командой российских студентов, участвующей в хоккейном турнире.

"Все члены штаба сборной, включая Знарка, планируют присутствовать на Универсиаде", – приводит слова первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга ТАСС.

Ранее стало известно, что в штаб хоккейной сборной России на Универсиаде в Красноярске вошли генеральный менеджер Сергей Гомоляко, главный тренер Владислав Хромых, тренеры Андрей Никишов, Игорь Ефимов, Денис Баев и Роман Кривомазов.

Напомним, что Универсиада в Красноярске стартует 2 марта и продлится 10 дней.