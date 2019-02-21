21 февраля 201914:54
В Сочи пройдет международный джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана
В Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи состоится международный джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана. Мероприятие пройдет с 7 по 9 марта, сообщает ГТРК "Вести Сочи".
Фестиваль откроет пианист, певец и автор песен Энтони Стронг. В Англии его уже называют новой звездой джаза. В финальный день мероприятия перед публикой выступит коллектив из Испании Highlands Project (Балеарские острова). Также зрители смогут увидеть молодых джазовых артистов из России.
Напомним, с 2014 года Sochi Jazz Festival стал частью культурного постолимпийского наследия. За годы его существования на сцену фестиваля успели выйти многие всемирно известные джазмены.
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