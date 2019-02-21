Дело Кирилла Вышинского. Порошенко ушел от ответа

Президент Украины Петр Порошенко, в течение пяти лет игнорировавший российских журналистов, все же пообщался с корреспондентом ВГТРК Валентином Богдановым. Это произошло в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Журналист задал вопрос Петру Порошенко о судьбе своего коллеги, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который уже более девяти месяцев находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Правда, Порошенко не сказал о Вышинском ни слова, а потребовал сперва извиниться перед украинскими моряками, задержанными в Крыму после инцидента в Керченском проливе.

В прямом эфире программы "60 минут" Валентин Богданов сказал, что Порошенко давно лично знает Вышинского. "Украинская политика тесно связана с украинской журналистикой. И, конечно, Порошенко знаком с Кириллом, который не может быть никаким российским агентом. Он родился в Днепропетровске, всю жизнь проработал в украинских СМИ и, можно сказать, олицетворяет украинскую журналистику. Я пытался указать Петру Порошенко как недопустимо, несправедливо и подло действует украинская власть по отношению к нашему коллеге", — рассказал Богданов.

"С моей стороны, это была попытка призвать Порошенко к совести, если она у него еще есть", — подчеркнул репортер.



Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.