Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере
Основатель и художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман выступит в роли лектора 3 марта в Малом зале "Зарядья".
Искусство оперной режиссуры сродни работе ювелира: чтобы алмаз заиграл и стал бриллиантом, мастер должен тщательно проработать каждую грань. Оперные режиссеры, как ювелиры, "гранят" тысячи деталей и создают оперу.
В своей замечательной книге "Режиссура оперного спектакля" великий Мастер Борис Александрович Покровский написал:
"Опера бессмертна. Музыка, действие, движение – это жизнь. Опера – художественная гармония всех элементов жизни".
Но как сделать так, чтобы эта жизнь на сцене не превратилась в набор стандартных клише, а зрители в зале, затаив дыхание, сопереживали героям оперного спектакля?
Ученик Бориса Покровского и Георгия Ансимова Дмитрий Бертман — один из выдающихся оперных режиссеров нашего времени, блистательный эрудит, профессор ГИТИСа, основатель и художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" — мастерски владеет этим искусством. Создав свой оперный театр в возрасте 23 лет, он уже вошел в историю мировой оперы. Когда попадаешь в "Геликон", которому в следующем сезоне исполнится всего лишь 30 лет, понимаешь, что опера может быть захватывающей, азартной, дерзкой и главное – нескучной!
"Опера — искусство будущего, она объединяет все виды искусства", — считает Дмитрий Бертман. И смело сочетает несочетаемое, да так, что получается настоящая, та самая опера.
О своем видении оперного искусства в современном мире, о том, как режиссер работает с артистом и музыкальной драматургией, о создании решения будущего спектакля, о важности работы музыкального театра со зрителями и многом другом расскажет Дмитрий Бертман на лекции "И не только про оперу".
Лекция состоится 3 марта, в 15:00, в Малом зале "Зарядья".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В России появилась вторая женщина-миллиардер
- Госдума рассмотрит закон о передаче пенсий по наследству
- Дело Калви: обвинение в мошенничестве предъявлено всем фигурантам
- Австрия продолжит развивать "Северный поток-2"
- Попутный ветер заставил самолет лететь быстрее звука
Самое читаемое
-
Многомилионное состояние модельера досталось Капусточке
- Известного актера избили в Москве из-за путан. Видео
- Родители устроили самосуд над пятиклассником
- Насильника школьницы поймали без штанов. Видео
- СК: на потерявшемся в Лосином острове мальчике был надет пакет
- На свадьбе подружки невесты подрались из-за букета. Видео
Вести.Экономика
-
Путин: россияне должны почувствовать улучшение жизни в этом году
- Топ-5 торговых партнеров России в 2018 году
- ЦБ РФ пожинает плоды: cтоимость золота на максимуме с весны 2018 года
- Минфин не боится санкций: инвесторам предложат сразу три выпуска ОФЗ
- Когда у рубля начнутся проблемы?
Вести.Hi-tech
-
Samsung представила сгибаемый смартфон за 2000 долларов
- Xiaomi Mi 9: три камеры, мощнейший чип и скоростная зарядка без проводов
- Минтранс разрешил посадку в самолёт без бумажного талона
- Эмодзи как улика: судам всё чаще приходится разбираться в новом "языке"
- На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России
- В Россию привезут очень большую "Тойоту"
- В Госдуме выступили против занижения скоростного лимита
- Названы сроки премьеры первого внедорожника Aurus
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: правда ли рассол помогает справиться с похмельем
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
Вести в 20.00
-
Самое социальное Послание президента
- ДРСМД. Кто подхрюкивает америанцам
- Что делать с российскими помойками
Вести-Москва
-
Метель и лед: в Москве продлен желтый уровень опасности
- Власти столицы нашли площадку для Национального космического центра
- Столичное метро заговорит на китайском
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Рекордный набор данных с Большого адронного коллайдера помог найти долгожданные частицы
- Субботник: спутник успешно загарпунил космический мусор
- Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?
- Расшифрованный геном белой акулы поможет справиться с раком и возрастными заболеваниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате