Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

Основатель и художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман выступит в роли лектора 3 марта в Малом зале "Зарядья".

Искусство оперной режиссуры сродни работе ювелира: чтобы алмаз заиграл и стал бриллиантом, мастер должен тщательно проработать каждую грань. Оперные режиссеры, как ювелиры, "гранят" тысячи деталей и создают оперу.

В своей замечательной книге "Режиссура оперного спектакля" великий Мастер Борис Александрович Покровский написал:

"Опера бессмертна. Музыка, действие, движение – это жизнь. Опера – художественная гармония всех элементов жизни".

Но как сделать так, чтобы эта жизнь на сцене не превратилась в набор стандартных клише, а зрители в зале, затаив дыхание, сопереживали героям оперного спектакля?

Ученик Бориса Покровского и Георгия Ансимова Дмитрий Бертман — один из выдающихся оперных режиссеров нашего времени, блистательный эрудит, профессор ГИТИСа, основатель и художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" — мастерски владеет этим искусством. Создав свой оперный театр в возрасте 23 лет, он уже вошел в историю мировой оперы. Когда попадаешь в "Геликон", которому в следующем сезоне исполнится всего лишь 30 лет, понимаешь, что опера может быть захватывающей, азартной, дерзкой и главное – нескучной!

"Опера — искусство будущего, она объединяет все виды искусства", — считает Дмитрий Бертман. И смело сочетает несочетаемое, да так, что получается настоящая, та самая опера.

О своем видении оперного искусства в современном мире, о том, как режиссер работает с артистом и музыкальной драматургией, о создании решения будущего спектакля, о важности работы музыкального театра со зрителями и многом другом расскажет Дмитрий Бертман на лекции "И не только про оперу".

Лекция состоится 3 марта, в 15:00, в Малом зале "Зарядья".