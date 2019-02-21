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21 февраля 201916:00

Израиль уничтожил С-400. В виртуальном пространстве

almaz-antey.ru

Компания Israel Aerospace Industry опубликовала неоднозначный рекламный ролик своего нового барражирующего боеприпаса Mini Harpy. Как считают авторы видео, этот дрон-самоубийца может быть использован для уничтожения боевой машины, очень похожей на радиолокационную станцию российского комплекса С-400 "Триумф".


Справедливости ради надо отметить, что подобный "камикадзе", конечно, опасен для РЛС. Все-таки он несет 8 килограммов взрывчатки, способен провести в воздухе около 2 часов и пролететь примерно 100 километров. Однако уничтожить радиолокационную систему у него получится только в том случае, если ее, да и сам зенитный ракетный комплекс С-400, никто не охраняет. А подобный сценарий почти не возможен, по крайней мере в российских ВКС.

Дело в том, что противовоздушную оборону всегда выстраивают в несколько эшелонов. Дальнобойный и дорогой С-400 предназначен для уничтожения полноценной боевой авиации противника. "Триумф" может перехватить дешевый, маленький израильский дрон, но это исключительное расточительство. Поэтому борьбой с небольшими целями занимаются комплексы ПВО малой дальности.

В российских ВКС это, например, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Во-первых, ему нужно всего 5 секунд, чтобы отреагировать на угрозу. Для справки, "Триумф" переходит из походного положения в боевое за 5 минут. Во-вторых, боеприпасы "Панциря" стоят несравнимо меньше, чем ракеты С-400. В-третьих, ЗРПК гораздо проще сбивать небольшие беспилотники, так как у него, кроме радиолокационной системы наведения, есть еще и оптическая с тепловизионным каналом. На коротких дистанциях ей проще "увидеть" опасность и навести на нее оружие.

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