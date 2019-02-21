После смерти пациентки в Москве закрыта нелегальная клиника

В Москве закрыта частная клиника "Асклепий мед". Клиника, как сообщает Росздравнадзор, работала без лицензии. При этом предлагала временно проживающим в российской столице жителям стран СНГ широкий круг услуг.

Точку в ее деятельности поставила смерть пациентки, сообщает ТАСС. 39-летняя женщина погибла во время проведения эстетической операции по пластике половых губ. Во время операции после укола лидокаина возникло осложнение, купировать которое персонал клиники не смог. Глава клиники Сагындык Кудайбердиев был лишен свободы на полтора года по приговору суда по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Проведенная в июле 2018 года проверка Росздравнадзора показала, что в закрытом частном медучреждении использовались просроченные лекарства, ряд необходимого медоборудования отсутствовал, врачи не имели должной квалификации.

Клиника располагалась по адресу дом 8, строение 3 по Варсонофьевскому переулку.