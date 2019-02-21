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21 февраля 201916:40

Малышко и Павлова принесли сборной России золото чемпионата Европы по биатлону

biathlonrus.com

В белорусских Раубичах на чемпионате Европы по биатлону завершились выступления смешанных дуэтов в супермиксте. Россияне Дмитрий Малышко и Евгения Павлова финишировали первыми, принеся золотые медали российской сборной.

Россиянам даже не помешал один штрафной круг, который была вынуждена пройти Павлова после незакрытой мишени на стрельбе лежа. Команда России показала время 36 минут 30 секунд. Второе место досталось шведской паре Анна Магнуссон/ Йеспер Нелин. Бронзу завоевали французы Лу Жанмонно Лоран и Аристид Бегю.

21 февраля на чемпионате Европы пройдет также смешанная эстафета.

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