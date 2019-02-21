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21 февраля 201916:47

Просевший снег отправил в кювет пассажирский автобус в Подмосковье

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Пассажирский автобус с краснодарскими номерами завалился на бок и оказался в кювете в Московской области. Очевидец снял на видео последствия аварии.

 

Инцидент произошел днем 21 февраля близ села Малышево в Раменском районе.

"Вот, ребята, последствия быстрых гонок — на боку лежит автобус", — прокомментировал автор записи.

Выдвинутая им версия оказалась неверной, поскольку, как сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного управления МВД, автобус с прицепом перевернулся не во время движения. По официальной версии, под колесами припаркованного на обочине транспортного средства просел снег, вот оно и опрокинулось в кювет.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

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