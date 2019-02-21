В Японии и на побережье Камчатки произошло землетрясение

Сегодня вечером в северной части Японии и на Камчатке произошло землетрясение магнитудой от 4 до 6.

Природное явление сильнее всего ощущалось на острове Хоккайдо, в юго-западной части которого на глубине около 40 километров залегал очаг землетрясения.

Жители острова были временно эвакуированы из кинотеатров, офисных зданий и торговых центров. Толчки вскоре прекратились, и люди смогли вернуться к своим делам.

Землетрясение было зафиксировано и на побережье Камчатки, однако его толчки практически не ощущались.

В настоящее время о жертвах и разрушениях не сообщается. По словам сейсмологов, угроза цунами отсутствует.