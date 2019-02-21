Лавров: Украина пытается привлечь НАТО к очередной провокации в Керченском проливе

Украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса.

По словам министра, готовится новый прорыв в Азовское море, без запросов российской стороны, лоцманов и с нарушением мер безопасности.

Лавров подчеркнул, что Киев приглашает страны североатлантического альянса направить своих представителей на корабли ВМС Украины, чтобы вместе прорываться через Керченский пролив.

25 ноября 2018 года три украинских корабля попытались нарушить государственную границу России и прорваться без разрешения из Одессы в Мариуполь. Действиями моряков руководили два сотрудника Службы безопасности Украины.

Российским морским пограничникам пришлось применить оружие, чтобы остановить нарушителей. Корабли были задержаны, а экипажи арестованы.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся провокацией, которая была проведена в связи с низким рейтингом главы Украины Петра Порошенко в преддверии президентских выборов в стране.