Инспектор из Челябинска, прославившийся случаем с собакой, удивлен вниманием СМИ. Видео

Инспектор ДПС из Челябинска Сергей Милюков, ставший известным после появления в Сети ролика со своим участием, признался, что ему непривычно обилие внимания к его персоне со стороны средств массовой информации и общественности.

Напомним, все началось с того, что в минувший вторник, 19 февраля, один из автомобилистов оказался свидетелем доброго и несколько необычного поступка полицейского.

Сотрудник ГИБДД перекрыл дорогу на пересечении улиц Гагарина и Новороссийской, остановив движение транспорта, чтобы пропустить хромую собаку.

Очевидец опубликовал видео со своего регистратора, запечатлевшего произошедшее, в Интернете, и на следующий день полицейский проснулся знаменитым.

Сам инспектор рассказал, что заметил животное в тот момент, когда находился в патрульном автомобиле и занимался оформлением административного материала на водителя, нарушившего правила дорожного движения.

По словам Сергея Милюкова, он просто решил помочь собаке, которая долго не могла перейти дорогу, так как ему стало жалко животное.