Столкновения в Каталонии: ранены 28 человек

28 человек ранены в Каталонии в уличных столкновениях между участниками забастовки и правоохранителями из Mossos d'Esquadra. Среди пострадавших — 12 сотрудники каталонской полиции. Также в беспорядках пострадал журналист каталонского телеканала TV3.

Столкновения в Барселоне проходят на Пасео-де-Грасия, сообщает РИА Новости. Акции в Каталонии проходят против рассмотрения каталонского дела в Верховном суде Испании. Самый многочисленный митинг состоялся на Университетской площади Барселоны. Митингующие скандировали лозунги в поддержку независимости Каталонии от Мадрида. Перед зданием представительства правительства Испании в Жироне собрались еще 9 тысяч человек.

Заблокированными остаются восемь трасс в Каталонии. На них протестующие жгут покрышки. Заблокирована автобусная станция в Лериде, водители автобусов в течение трех часов не могли выйти на маршруты. Также остановлено железнодорожное сообщение между Сиджесом и Вилановой.

Забастовку в Каталонии проводит профсоюз CSC. Он требует признать сторонников независимости во главе с экс-главой каталонского женералитета Карлесом Пучдемоном невиновными. Протесты поддержали студенты, общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Òmnium Cultural, а также три выступающие за независимость партии — "Левые республиканцы", "Каталонская европейская демократическая партия" и "Кандидатура народного единства".

Слушания по делу о проведении в Каталонии референдума о независимости 1 октября 2017 года начались 12 февраля 2019 года. Референдум в Каталонии был признан незаконным Конституционным судом Испании.

Прокуратура требует приговорить к семи годам заключения бывшего советника по делам предпринимательства Каталонии Санти Вила, а экс-лидера "Каталонской национальной Ассамблеи" Жорди Санчеса прокуратура требует приговорить к 17 годам тюрьмы по обвинению в организации восстания в Каталонии.