Александрова сразится с Пармантье в четвертьфинале турнира в Будапеште

Россиянка Екатерина Александрова продолжила успешное выступление на теннисном турнире в Будапеште. Во втором круге она одолела представительницу Нидерландов Аранту Рус и вышла в четвертьфинал соревнований.

Соперницы провели на корте 1 час 15 минут. Россиянка взяла верх в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.

За выход в полуфинал турнира Александрова сразится с француженкой Полин Пармантье.