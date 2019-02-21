Хит продаж. За "Ратником" выстраивается очередь

Количество предложений купить российскую экипировку "Ратник" оценивается в 30 миллионов долларов. Интересуются снаряжением "солдата будущего" самые разные страны. Среди них, например, ближневосточные государства. Причем приобрести хотят, как полные комплекты "Ратника", так и отдельные его элементы: бронежилеты, шлемы, рюкзаки, ножи и многое другое, рассказал агентству ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Российские разработчики представили на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби экипировку "Ратник-2" в пустынном цвете.

Ранее сообщалось, что российская армия перейдет на "Ратник-2" к 2020 году. Испытания в войсках эта экипировка проходит уже давно.

Как утверждают военные, она в полтора раза легче, чем предыдущая версия. Но при этом бронежилет имеет максимальный уровень защиты и способен остановить даже бронебойно-зажигательную пулю Б-32 снайперской винтовки Драгунова. А количество элементов экипировки увеличилось с 40 до 60. Причем ее можно адаптировать под любую военную специальность. Будь то стрелок, разведчик, механик-водитель или, например, медик.