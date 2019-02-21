Устюгов чуть не подрался с Клебо после полуфинального спринта

На чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в австрийском Зеефельде, завершились полуфиналы у мужчин в спринте. Россиянин Сергей Устюгов не смог выйти в решающий забег. В этом ему помешал норвежец Йоханнес Клебо, затормозивший россиянина на дистанции.

Устюгов занял пятое место и лишился шансов побороться за медали турнира. После финиша он подъехал к норвежскому лыжнику и толкнул того в плечо. Затем россиянин еще похлопал Клебо по щеке. На этом конфликт был исчерпан.

Позже именно Устюгов получил желтую карточку за помеху Клебо на трассе.