Еще одна звезда "Глухаря" умерла от рака. Дарье Егорычевой было 37

На 38-м году ушла из жизни актриса Дарья Егорычева. Выпускница ГИТИСа, она играла в Театре Маяковского и театре "У Никитских ворот", а телезрителям более всего известна по сериалам "Глухарь" и "Тайна института благородных девиц".

Актрисы не стало ранним утром 21 февраля. В 2012 году у Дарьи диагностировали рак легких. В течение последних лет актриса перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции, однако они не помогли, сообщает РИА Новости.

В группе "ВКонтакте", которая была создана для помощи актрисе, 11 февраля сообщалось о том, что Дарью в очередной раз госпитализировали. Рядом с ней находилась мама.

За сутки ей сделали сразу две операции в связи с возникшим тромбозом, однако спустя 10 дней актриса все-таки скончалась.

Ранее в Сети пользователи стали писать о "роке "Глухаря". В 2017 году в 53 года от страшной болезни умер снимавшийся в нем актер Сергей Бездушный.

В 2015 году в больнице умер Вадим Проданов — ему был 51 год. Он тоже в последние годы жизни боролся с тяжелым недугом.

В том же году после жестокого избиения оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и потерей памяти актер Павел Остроухов.

В 2011 году был убит актер Вячеслав Титов, который также снимался в сериале "Глухарь".