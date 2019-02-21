МиГ-35 дешевле и лучше иностранных аналогов

Партия российских многоцелевых истребителей МиГ-35 обойдется на 20% дешевле иностранных аналогов. Плюс РФ готова локализовать производство самолетов на территории заказчика. Об этом заявили представители самолетостроительной корпорации "МиГ" во время телемоста с индийскими покупателями, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, Нью-Дели планирует купить 110 легких истребителей. За контракт борются американские F-16 и F/A-18, шведский Gripen E, французский Rafale и европейский Typhoon. Общая сумма сделки оценивается примерно в 18 миллиардов долларов. Особое условие – большая часть самолетов, 93, должна быть построены в Индии.

МиГ-35 – это глубоко переработанный МиГ-29. Например, ряд элементов крыла и фюзеляжа теперь делают не из металла, а из композитных материалов. Таким образом, количество угле-и стекловолокна в легком истребителе выросло с 1% до 25%.

Экспортную модификацию самолета оснащают радиолокационной станцией "Жук-АМЭ". Она замечает летательный аппарат на расстоянии до 160 километров, одновременно способна сопровождать до 30 воздушных целей и обстреливать до 6 летательных аппаратов.

Конструкторы сделали электронику МиГ-35 с так называемой открытой архитектурой. То есть зарубежный покупатель сможет оснастить российский истребитель любым оружием и оборудованием.