Врачи научились предсказывать проблемы с сердцем по отжиманиям

Представители Гарвардского университета считают, что тест на количество отжиманий, которые может сделать человек, многое говорит о состоянии его сердца. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 1104 мужчины, средний возраст которых составлял 39 лет, сообщает Jama Network.

Все участники эксперимента работали в пожарной службе и находились под наблюдением врачей. При этом у 37 из них были проблемы с сердцем. Только один человек из этой группы смог отжаться более 40 раз.

По словам ученых, у остальных добровольцев, которые смогли выполнить более 40 отжиманий, оказалось на 96 процентов меньше вероятности заработать проблемы с сердцем, чем у тех, у кого получилось отжаться менее 10 раз.

Один из исследователей Джастин Янг заявил, что отжимания гораздо больше говорят о здоровье человеческого сердца, чем упражнения на беговой дорожке.

Ученые отмечают, впрочем, что физическая подготовка пожарных лучше, чем у большинства, поэтому результат их исследования не может распространяться на всех.